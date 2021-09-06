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"الدواء" ترصد مستحضرات مقلدة.. وتصدر منشور "غش تجاري" لسحبها

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
رصدت هيئة الدواء المصرية، بدء تداول عدد ثلاث مستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة للمنتجات الأصلية المملوكة لشركة فارماتيك، وفور الرصد أصدرت الهيئة منشور "غش تجاري" يقضي بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من تلك المنتجات.

بيان بالمستحضرات
وقالت الهيئة في منشورها، إن الثلاث مستحضرات هي "smartec – pura dor cream" ويحمل رقم تسجيل ٥٥٨٠٦٢٠٢٠، وكذلك "Emadel hair lotion" ويحمل رقم تسجيل ٥٥٤٦٠٢٠٢٠، و"Lastrous hair serum" ويحمل رقم تسجيل ٥١٨٨٣٢٠١٩، وذلك بناء على افادة من شركة فارماتيك بعدم قيام المصانع المنتجة لهذه المستحضرات بتصنيع منتجات الشركة حتى تاريخه.

توزيع المنشور على كافة المؤسسات الصيدلية
وحرصت الهيئة على توزيع المنشور على كافة المؤسسات الصيدلية، مع متابعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية في حال عدم وجود فواتير شراء هذه المستحضرات وضد الجهات الموردة في حالة وجود تلك الفواتير.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية تداوم على الرصد المستمر والمتتابع لسوق الدواء المصري بشكل يوازي عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق لتحليلها.

وهو ما يأتي في إطار دورها الرقابي، وجهودها لمتابعة وضبط سوق الدواء المصري، ومكافحة تهريب الأدوية من الخارج، أو غشها وتقليدها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والرقابية المعنية.

وشددت الهيئة على المضي قدما في هذا الدور الرقابي، بهدف المتابعة المستمرة الخاصة بسلامة الدواء التي يستحقها المواطن المصري، والنهوض بمنظومة الدواء في مصر.

وتشجع هيئة الدواء المصرية المواطنين نحو تعزيز تواصلهم مع ممثلي الهيئة على منظومة 'البلاغات والاستفسارات' الخاصة بالهيئة على موقعها الإلكتروني www.edaegypt.gov.eg وكذلك على منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء على www.shakwa.eg.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مفاهيم ضمان فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، وإحكام نظم الرقابة والمتابعة لضبط سوق الدواء المحلي بدءا من الإنتاج وحتى الوصول للجمهور.

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