ديانا حداد ترند خليجياً وعربياً بأغنية "عشق ضميان"



تصدرت الفنانة ديانا حداد "برنسيسة الغناء العربي" بأغنيتها المصورة الجديدة "عشق ضميان" مجموعة من قوائم الأكثر مشاهدة وشيوعاً في الموقع الشهير "اليوتيوب"، وحققت "ترند" في السعودية والإمارات والخليج وعدد من أقطار الوطن العربي، والتي عرضتها مصوّرة فيديو كليب مع المخرجة نهلة الفهد بمشاركة مجموعة من أهم مشاهير الوطن العربي، والأغنية من ألحان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم ومكس وماسترنغ حسام كامل.



ولاقت أغنية "عشق ضميان" التي تحمل الإيقاع الخليجي السعودي إنتشاراً واسعاً من وقت عرضها، ضمن فيديو كليب الذي صور ضمن أجواء مفرحة متنقلاً بين ديانا حداد والمشاهير بشكل عفوي وجميل ملفت.



وحملت الأغنية تعاون أول بين ديانا حداد ونهى نبيل كشاعرة، حيث قالت في مقدمتها:



بعد شروق الشمس و الفجر لي بان



أرسلك همومي و أجمل تحية



مشتاق أبي قربك و لك عشق ضميان



ودّي بشوفك و الظروف معصيّة



أمسيت بعروقي كما الدم يا فلان



و حبّك سرى بي من خلية لخلية



متوسدٍ قلبي و روحي و الأجفان



كنك ملكت الذات إلا شوية..



وقد عرض الكليب "عشق ضميان" من إنتاج روتانا في تعاونها الجديد مع ديانا حداد من خلال قناة روتانا في اليوتيوب، الى جانب عرضها عبر تطبيق "ديزر" المتخصص في عرض الأغنيات.









