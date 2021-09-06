أمطار ورياح .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021، على مدن ومحافظات مصر.





حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.





الظواهر الجوية:

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم-مطروح) على فترات متقطعة (30% تقريبًا).

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



