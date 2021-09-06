Advertisements
أمطار ورياح .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد
الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 03:40 م
رقية جمال
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021، على مدن ومحافظات مصر.
حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.
الظواهر الجوية:
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم-مطروح) على فترات متقطعة (30% تقريبًا).
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة.