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اليوم ..خالد يوسف ضيف برنامج " الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
يستضيف الإعلامي عمرو أديب الليلة في برنامجه "الحكاية"، المخرج خالد يوسف، ويذاع اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على قناة "MBC مصر". 

وروج خالد يوسف لذلك اللقاء من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه:"سأكون معكم على الهواء 11 مساء اليوم بقناة أم بي سي MBC مصر مع الإعلامي الكبير عمرو أديب في برنامج الحكاية، يسعدني أن يكون لديكم وقتاً لمشاهدة اللقاء". 

وكان قد عاد المخرج خالد يوسف إلى مصر بعد غياب دام ثلاث سنوات ويعد ذلك الظهور الأول له. 

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