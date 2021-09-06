كارتيرون يتحدى إدارة الزمالك ويرفض ضم الثنائي الناري





رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك فكرة الحصول على توقيع إثنين من أبرز الصفقات للإنضمام للفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وقال مصدر خاص للفجر الرياضي أن كارتيرون رفض فكرة الحصول على توقيع الثنائي محمد مجلي لاعب المقاولون العرب ومهند لاشين من طلائع الجيش على الرغم من ترشيحات لجنة الكرة.





وأكد المصدر أيضًا أن الفرنسي يسعى للحصول على خدمات وليد الكرتي متوسط ميدان الوداد البيضاوي المغربي ليكون بديلًا لفرجاني ساسي الذي قرر الرحيل صوب فريق نادي الدحيل القطري.





يُذكر أن الزمالك سبق وأن أعلن عن التوقيع مع عمر كمال عبد الواحد كأولى الصفقات للموسم الجديد فيما تم التوصل لإتفاق مع أسوان لضم محمود شبانة.