Advertisements
"بوريل" يشيد بجهود العراق لتخفيف التوترات في المنطقة عبر قمة بغداد
الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 03:45 م
وكالات
أشاد جوزيب بوريل مسؤول الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بجهود العراق لتخفيف التوترات في المنطقة عبر قمة بغداد.
وقال بوريل، فؤ مؤتمر صحفي مشترك مع
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: "نعمل على تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد
والاتحاد الأوروبي".
وأضاف بوريل: "نعمل على دعم اتفاقية التعاون الاقتصادي والشراكة".
وتابع بوريل: "قدمنا أكثر من 1.3 مليار
يورو لنشاطات مختلفة في العراق".