توضيح عاجل من الفيفا حول أزمة مباراة الأرجنتين والبرازيل





قال الأتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الإثنين أنهم سينظروا في التقارير الخاصة بمسؤولي مباراة مباراة البرازيل مع الأرجنتين وسيتم إتخاذ القرار وفق ذلك.





وأضافت الفيفا في بيان رسمي أنه شعر بالأسف بسبب المشاهد التي وقعت وقت إيقاف المباراة التي تم تعليقها وكان من المفترض أن تقام يوم أمس الأحد.





وسبق وأن توقفت المباراة بعد بدايتها بنحو سبعة دقائق بعد إقتحام مسؤولون من وزارة الصحة البرازيلية للملعب مطالبين بخروج أربعة لاعبين من المنتخب الأرجنتيني لضرورة تواجدهم في الحجر الصحي.





وتواجد رفقة التانجو كلًا من مارتينيز حارس المرمى وإيميليانو بوينديا من أستون فيلا بالإضافة إلى كريستيان روميرو وجيوفاني لوسيلسو من توتنهام.