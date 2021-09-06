Advertisements

إسبانيا تتخذ إجراءات حازمة للحد من ارتفاع أسعار الطاقة

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
    
قالت وزيرة التحول البيئي الإسبانية تريزا ريبيرا في تصريحات إعلامية إن الحكومة الإسبانية تجهز مجموعة إجراءات بهدف الحد من ارتفاع أسعار الطاقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزيرة القول إنه في الوقت الذي تحقق فيه إسبانيا نجاحا في توفير المناخ الجاذب للاستثمار في قطاع الطاقة، من المهم أن يشعر المستخدم النهائي للطاقة بنتيجة هذا النجاح في صورة أسعار أقل للطاقة.

وتشمل قائمة الإجراءات التي تدرسها الحكومة الإسبانية خفضا دائما لضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة، واستمرار تعليق تحصيل الضريبة المقررة على إنتاج الكهرباء خلال الربع الرابع من العام الحالي، إلى جانب التفاوض مع السلطات المحلية في الأقاليم الإسبانية لتعديل الضرائب المفروضة على الكهرباء.

كما تتضمن الإجراءات محل الدراسة ربط تحديد أسعار الكهرباء باتجاهات طويلة المدى وليس وفقا للتداول اليومي، مع تنظيم مزايدات لتداول الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والسماح لأي شركة لديها تكنولوجيا في مجال الطاقة بالمشاركة في المزايدات ومنح عقود طويلة المدى للشركات صاحبة العروض الأقل سعرا.


أخبار تهمك

مفاجأة.. تفاصيل جديدة بشأن الاعتداءات على سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يتحدى إدارة الزمالك ويرفض ضم الثنائي الناري

منذ 42 دقيقة

5 أندية تسعى لضم نجم الأهلي خلال الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

شوبير يوجه رسالة قوية إلى "البدري"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يختار بديل حسام البدري

منذ ساعتين و 42 دقيقة

قرار عاجل من نيابة أمن الدولة العليا بشأن عائشة الشاطر و30 آخرين

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل عرض الأهلي لضم محمد بسام

منذ ساعة و 9 دقيقة

أول تعليق من إبراهيم عيسى على أزمته مع النادي الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يخطر لاعبيه بقرار صارم

منذ 41 دقيقة

خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

توضيح عاجل من الفيفا حول أزمة مباراة الأرجنتين والبرازيل

منذ 42 دقيقة

عاجل- الكشف عن سبب توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 18 ساعة

شوبير يكشف عن رسالة عبد الله السعيد للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:09 ص

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

عاجل.. اتحاد الكرة يختار بديل حسام البدري

01:31 م

كارتيرون يتحدى إدارة الزمالك ويرفض ضم الثنائي الناري

03:31 م

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

02:31 م

شوبير يوجه رسالة قوية إلى "البدري"

11:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements