عاجل.. التعليم تفتح باب التظلم لطلاب الثانوية ورقيًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة الآن طلب إعادة تصحيح يدوي لأوراق الإجابة (البابل شيت)، تلبيةً لرغبة أولياء الأمور والطلاب.





وأكدت الوزارة، أن إعادة الفحص يشمل مطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة لكل مادة ومن حق الطالب حضوره أثناء المراجعة، التقديم من خلال هذا الرابط





ويأتي ذلك بدايةً من السبت ١١ سبتمبر وحتى الخميس ١٦ سبتمبر، وبعد التقديم سيتم إرسال مواعيد لاستقبال الطالب مع والديه للاطلاع على الأوراق.





ويتكلف إعادة الفحص اليدوي 300 جنيه لكل مادة، يتم سداد المبلغ من خلال منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك (البريد المصري، فوري، وقتي، إيجي باي، سداد، ضامن، أمان، مصاري، بيي، ممكن، طلقة، موجة، خالص، موبايل، أموال)، و الدفع يبدأ من يوم الخميس ٩ سبتمبر، أما القيام باختيار المواد من خلال هذا الموقع من يوم السبت ١١ سبتمبر حتى الخميس ١٦ سبتمبر.



