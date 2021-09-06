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الرجاء المغربي يتابع تطورات الوضع الحالي في غينيا

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 03:50 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

واكب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي عبر الطرق الخاصة تطورات الوضع الحالي بغينيا بسبب تواجد لاعبه عمر كوياتي رفقة بعثة المنتخب الغيني وتعقب وضعه وكيفية عودته ليكون جاهز لأول مرة مع الفريق.

ومن المُنتظر ان يخوض اللاعب لقاء فريقه الأول في الدوري المغربي أمام فريق نادي يوسفية برشيد وذلك بعد مواكبة إستقبال رئيس اتحاد الكرة الغيني لمنتخب بلاده وطمأنتهم بشأن تسهيل عودتهم للحاق بالدوريات التي ينشطون فيها.

وكان كوناتي قد وقع على كشوفات فريق نادي الرجاء بعد حل نزاع الفريق المغربي ونادي مازيمبي الكونجولي فريقه السابق قبل الأتفاق على بنود الصفقة ونسبة إستفادة النادي مستقبلًا في حالة مغادرة اللاعب للأحتراف بالخارج.

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