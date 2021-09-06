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أبوريدة في فيينا لحضور اجتماعات رابطة الأندية الأوروبية

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر

يحضر المهندس هاني أبوريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، ونائب رئيس الاتحاد العربي، اجتماعات رابطة الأندية الأوروبية التي تجرى في فيينا، بعدما غادر القاهرة مؤخرا لحضور الاجتماعات.

ويشارك أبوريدة في اجتماعات الأندية الأوروبية ممثلا عن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بوصف أبوريدة أقدم أعضاء مجلس الفيفا في تشكيلته الحالية.

ويجتمع المجلس العام لرابطة الأندية الأوروبية في 6 و7 سبتمبر الجاري في جنيف للمرة الأولى منذ أزمة "السوبر ليج"، حيث سيكون أول اجتماع تعقده رابطة الأندية الأوروبية بصورة شخصية منذ سبتمبر 2019.

كما أنه سيكون أول اجتماع تعقده رابطة الأندية الأوروبية منذ الإعلان عن إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي "السوبر ليج" في شهر أبريل الماضي والقرار التي اتخذته اللجنة التنفيذية للرابطة في 16 أغسطس الماضي بشأن إعادة قبول الأندية التسعة التي تخلت عن هذا المشروع: ميلان وأرسنال وتشيلسي وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، تزامنا مع تمسك ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بموقفهم.

وأفادت رابطة الأندية الأوروبية أن الأندية المشاركة في الاجتماع ستناقش آلية إعادة بناء كرة القدم بعد وباء فيروس كورونا وستحدد دور ممثليها في الاتفاقية التي سيعقدها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتحليل مستقبل كرة القدم.

وسيكون ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان ورابطة الأندية الأوروبية، الذي تولى هذا المنصب في أبريل الماضي خلفاً لأندريا أنييلي، أحد المتحدثين في الاجتماع المرتقب، وسيشارك في الاجتماع العديد من الأطراف المعنية كرؤساء الاتحادات والنقابة الدولية للاعبي كرة القدم وممثلين عن المشجعين.

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