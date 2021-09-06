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أمطار وإنخفاض بالحرارة.. بشائر سارة للمصريين حول الطقس

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 03:54 م
بوابة الفجر
محمد العطار
كشفت هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات الأخيرة عن بشائر سارة حول الطقس الذي يشهده المصريين خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن توعيتها للمواطنين بحالة الطقس.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد، غدًا الثلاثاء، طقسًا مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وحار رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة رطب على باقي أنحاء البلاد نهارًا.

وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أن الطقس في الليل معتدل على كافة الأنحاء، موضحة أن هناك شبورة صباحًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري.

وأضافت الهيئة، أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد.

توقعات مبشرة حتى نهاية الأسبوع
وكشفت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني المصرية، عن خريطة الظواهر الجوية وحالة الطقس المتوقعة على البلاد، اعتبارًا من غد الاثنين الموافق 6 الجاري، وحتى السبت  11 سبتمبر.

وأشار إلى احتمالية سقوط بعض الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، ونشاط لحركة الرياح، وتكون بعض السحب أحيانًا.

وعن حالة الطقس المتوقعة حتى خلال تلك الفترة وفقًا لتوقعات الأرصاد  يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

وعن موعد تحسن الأحوال الجوية أضافت الهيئة أنه تبدأ الأحوال الجوية في التحسن النسبي، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية.


الحرارة مستمرة بالجنوب
وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الإستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا بالشعور بانخفاض فى درجات الحرارة ونسب الرطوبة بداية من شهر سبتمبر، مشيرة إلى أن جنوب البلاد مازال متأثرا بمنخفض الهند الموسمي مما يعمل على استمرار ارتفاع الدرجات الحرارة هناك.

وفي تصريحات تليفزيونية، وأضافت إيمان شاكر أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية خلال تلك الفترة تتراوح من 30 إلى 31 درجة، و33 إلى 34 على الوجه البحري والقاهرة، ومن 40 إلى 41 درجة على جنوب البلاد.

فرص لسقوط الأمطار
وتابعت أن هناك نسبة تحسن الأحوال الجوية، خاصة فى فترات الليل والصباح الباكر، لافتة إلى أنه من المتوقع بداية من غدا أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد، مثل مطروح والسلوم، حيث أنه مستمرة من الثلاثاء حتي يوم الخميس القادم.

وأشارت إلى أنه الآن يعتبر بداية موسم الأمطار هذا العام، ولكنها كلها أمطار خفيفة، متابعة أن جميع الخرائط تشير أن درجات الحرارة مستمرة ولا توجد ارتفاعات كبيرة ولن نشهد موجات حارة.


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