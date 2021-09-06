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اعتماد نتيجة الدور الأول للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية بأفريقيا وآسيا‏

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 03:55 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد

اعتمد محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للمعاهد الخارجية ‏لدول( تنزانيا- تشاد- نيجيريا- النيجر-إندونيسيا- العراق- الصومال).

نسبة النجاح
وبلغت نسبة النجاح لطلاب دولة تنزانيا للقسم الأدبي 90%، بينما بلغت نسبة النجاح لطلاب دولة تشاد للقسم ‏العلمي 14% والأدبي 20%، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب دولة ‏نيجيريا للقسم العلمي 100% والقسم ‏الأدبي 28%، وبلغت نسبة النجاح لطلاب دولة النيجر للقسم الأدبي 50%، وأما دولة إندونيسا فبلغت نسبة ‏النجاح لطلاب القسم العلمي 100% والأدبي97%، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب دولة ‏العراق للقسم الأدبي ‏‏17%، بينما بلغت نسبة النجاح لطلاب دولة ‏الصومال للقسم العلمي 80%.‏

مرحلة جديدة حاسمة
وهنأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، موضحًا أنه أصبح أمامهم تحديا جديدا مع مرحلة جديدة حاسمة في بناء ‏مستقبلهم، وعليهم أن يستغلوها أفضل استغلال حتى يحققوا أهدافهم، متمنيًا لهم المزيد من التفوق والنجاح.‏
من جانبه أوضح الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه تقدم من السبع ‏دول 1196 طالبًا، حضر منهم 1086 طالبًا، ونجح منهم 250 طالبًا، بنسبة نجاح عامة 23%، مبينًا أن هذه ‏النسبة تأثرت بظروف جائحة كورونا وهو ما أثر بدوره على الطلاب، مؤكدًا أن الأزهر الشريف قدم للطلاب كل ‏الدعم وقام بدوره على أكمل وجه. ‏

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