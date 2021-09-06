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ضربة موجعة لريال مدريد قبل نهاية فترة التوقف الدولي

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين عن تلقي فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد ضربة موجعة قبل نهاية فترة التوقف الدولي.

وقالت صحيفة " آس " الإسبانية أن توني كروس لن يمكنه المشاركة مع الفريق خلال الفترة القادمة خاصةً أنه لم يتدرب مع المجموعة التي تخوض الجولة الرابعة من الليجا".

وتابعت الصحيفة إلى أن اللاعب مازال يعاني من الإصابة التي يعاني منها خلال الشهور الماضية ومازال أمامه شهر قادم قبل العودة بصورة طبيعية".

وكان الريال قد نجح في حصد سبعة نقاط خلال المباريات الثلاثة الأولى في الدوري الاسباني ويتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن برشلونة وأتلتيكو مدريد.

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