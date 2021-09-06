"فايزر" تختبر علاجا قائما على حبوب منع الحمل لمحاربة كورونا

تختبر شركة فايزر، اليوم الاثنين، علاجًا قائمًا على حبوب منع الحمل لمحاربة فيروس كورونا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في العالم كله وأصاب ما يقرب من 139،8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين شخص.