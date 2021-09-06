ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل مع الجابون





تعادل المنتخب المصري يوم أمس الأحد أمام المنتخب الجابوني بهدف واحد لكلًا منهما في المباراة التي جمعت بينهما لحساب مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.





ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السادسة والتي تضم إلى جواره المنتخب العربي الليبي والمنتخب الجابوني ومنتخب أنجولا.





في الوقت الذي يلتقي فيه المنتخب المصري مع منتخب ليبيا خلال الجولة الثالثة والجولة الرابعة في طريق الوصول إلى أقوى البطولات العالمية.





وبعد المباراة بات ترتيب المجموعة على النحو التالي :-





1- مصر في المركز الأول برصيد 4 نقاط.





2- ليبيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.





3- الجابون في المركز الثالث برصيد نقطة.





4- أنجولا في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.