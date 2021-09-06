إيندهوفن يعلن تمديد عقد النجم الألماني جوتزه حتى 2024

أعلن نادي إيندهوفن الهولندي لكرة القدم اليوم الاثنين تمديد تعاقده مع ماريو جوتزه، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم، ليستمر ضمن صفوف الفريق حتى عام 2024 .





وانضم جوتزه /29 عاما/ إلى إيندهوفن في عام 2020 بعد رحيله عن بوروسيا دورتموند الألماني، وقد سجل عشرة أهداف وصنع عشرة أهداف أخرى خلال 35 مباراة.





وقال جوتزه :"إيندهوفن ناد يحتل مكانة خاصة ولديه طموح واضح... أحب أن أكون جزءا من الصورة الكبيرة في إيندهوفن، وأنا سعيد بمواصلة مسيرتي هنا."





وذكر إيندهوفن أن أندية مختلفة، من بينها "أندية كبيرة تنافس في دوري الأبطال" أظهرت رغبة في ضم جوتزه قبيل نهاية سوق الانتقالات، لكن النادي الهولندي يسعده بقاء اللاعب.





وقال جون دي يونج مدير الكرة بالنادي :"ليس سرا أننا كنا نرغب في تمديد التعاقد من أجل إبقاءه في النادي. هو لاعب أساسي ويلعب دورا مهما بالفريق ويمكنه المساعدة في تحقيق طموحاتنا."





وكان جوتزه قد سجل هدف الفوز 1 / صفر للمنتخب الألماني في شباك نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2014 كما توج مع دورتموند وبايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني خمس مرات.