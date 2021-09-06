Advertisements

إيندهوفن يعلن تمديد عقد النجم الألماني جوتزه حتى 2024

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن نادي إيندهوفن الهولندي لكرة القدم اليوم الاثنين تمديد تعاقده مع ماريو جوتزه، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم، ليستمر ضمن صفوف الفريق حتى عام 2024 .

وانضم جوتزه /29 عاما/ إلى إيندهوفن في عام 2020 بعد رحيله عن بوروسيا دورتموند الألماني، وقد سجل عشرة أهداف وصنع عشرة أهداف أخرى خلال 35 مباراة.

وقال جوتزه :"إيندهوفن ناد يحتل مكانة خاصة ولديه طموح واضح... أحب أن أكون جزءا من الصورة الكبيرة في إيندهوفن، وأنا سعيد بمواصلة مسيرتي هنا."

وذكر إيندهوفن أن أندية مختلفة، من بينها "أندية كبيرة تنافس في دوري الأبطال" أظهرت رغبة في ضم جوتزه قبيل نهاية سوق الانتقالات، لكن النادي الهولندي يسعده بقاء اللاعب.

وقال جون دي يونج مدير الكرة بالنادي :"ليس سرا أننا كنا نرغب في تمديد التعاقد من أجل إبقاءه في النادي. هو لاعب أساسي ويلعب دورا مهما بالفريق ويمكنه المساعدة في تحقيق طموحاتنا."

وكان جوتزه قد سجل هدف الفوز 1 / صفر للمنتخب الألماني في شباك نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2014 كما توج مع دورتموند وبايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني خمس مرات.

الكلمات المفتاحية

جوتزه حتى 2024 النجم الألماني جوتزه حتى 2024 إيندهوفن يعلن تمديد عقد

أخبار تهمك

تفاصيل عرض الأهلي لضم محمد بسام

منذ ساعة و 9 دقيقة

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يختار بديل حسام البدري

منذ ساعتين و 42 دقيقة

شوبير يكشف عن رسالة عبد الله السعيد للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطر لاعبيه بقرار صارم

منذ 41 دقيقة

عاجل- الكشف عن سبب توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 18 ساعة

خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يتحدى إدارة الزمالك ويرفض ضم الثنائي الناري

منذ 42 دقيقة

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ أقل من ساعتين

شوبير يوجه رسالة قوية إلى "البدري"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من إبراهيم عيسى على أزمته مع النادي الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

5 أندية تسعى لضم نجم الأهلي خلال الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

قرار عاجل من نيابة أمن الدولة العليا بشأن عائشة الشاطر و30 آخرين

منذ ساعتين و 35 دقيقة

توضيح عاجل من الفيفا حول أزمة مباراة الأرجنتين والبرازيل

منذ 42 دقيقة

مفاجأة.. تفاصيل جديدة بشأن الاعتداءات على سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بشرة خير.. بايرن ميونيخ بوابة ليفربول للتتويج بالألقاب (تقرير)

تاريخ مباريات ليفربول وبايرن ميونيخ (ملوك التعادلات)

نهاية قصة الحب بين دورتموند وجوتزه

بعد اقتراب رحيله.. كشف حساب جوتزه مع بروسيا دورتموند

تفاصيل تعاقد إيندهوفن مع جوتزه

باير ليفركوزن يكشف سر عدم تعاقده مع جوتزة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:09 ص

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

عاجل.. اتحاد الكرة يختار بديل حسام البدري

01:31 م

كارتيرون يتحدى إدارة الزمالك ويرفض ضم الثنائي الناري

03:31 م

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

02:31 م

شوبير يوجه رسالة قوية إلى "البدري"

11:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements