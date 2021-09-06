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لجنة ثلاثية في الزمالك لحسم ملف التمديد للنجوم

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
استقر مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب على تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من فاروق جعفر وحسين السيد وهاني برزي لحسم ملف تمديد عقود نجوم الفارس الأبيض.


تمديد عقود النجوم في الزمالك
و يسعى مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب لتمديد عقود طارق حامد والمغربي أشرف بن شرقي بالإضافة إلى محمد أبو جبل ومصطفى فتحي.


ومن المقرر أن يبدأ مسؤولو لجنة التمديد في الاجتماع مع اللاعبين على أن تكون أولى الجلسات بعد معسكر منتخب مصر في الفترة المقبلة من أجل الاتفاق على كافة التفاصيل والحصول على توقيعهم.


و يسعى هاني برزي عضو اللجنة اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب إلى إغراء اللاعبين بحملات إعلانية في الفترة المقبلة للمساهمة في تخفيض طلباتهم المالية.

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