نجاة الفنانة ميرفت أمين من الموت بسبب حريق

نجت الفنانة ميرفت أمين من الموت، بسبب اندلاع حريق في العقار الذي تسكن به، فوق الطابق الذي كانت تتواجد به والذي كان لإحدى شركات الدعاية والإعلان.



وتم إنقاذ جميع السكان، ومنهم الفنانة ميرفت أمين، كما توفى أحد الأشخاص بسبب الاختناق.



وسريعا ما وصلت قوات الحماية المدنية لإنقاذ المواطنين الذين تواجدو في هذا العقار بالمهندسين.



يذكر أن الفنانة ميرفت أمين تغيب عن جمهورها منذ فترة طويلة وكان آخر أعمالها فيلم "أعز الولد" وعرض عبر منصة "شاهد".



