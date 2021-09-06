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بينهم رؤساء بالقاهرة.. محمود شعراوي يصدر حركة تنقلات لـ16 قيادة محلية

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 04:39 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لحوالى 16 قيادة محلية بمحافظات القاهرة والوادي الجديد والاسماعيلية وجنوب سيناء والقليوبية وكفر الشيخ والمنيا.

نقل رؤساء بالقاهرة

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الحركة تضمنت نقل رؤساء أحياء الشرابية وطرة والمعصرة بالقاهرة وشرق شبرا الخيمة بالقليوبية وذلك بسبب تدني مستوي النظافة وكثرة الاشغالات في دوائر عملهم بالأحياء بالإضافة إلي توجيه إنذار لباقي رؤساء الأحياء بالمحافظتين لمتابعة ملف النظافة ورفع الاشغالات علي مدار اليوم وعدم التراخي فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه تقرر صرف مكافأة مالية لأحياء باب الشعرية وحى غرب القاهرة والزيتون لجهودهم فى تحسين مستوى النظافة خلال الفترة الماضية.

أسماء الرؤساء الجدد

وأوضح " شعراوي " أن الحركة تضمنت تعيين محمد أنيس عبدالحميد سكرتير عام محافظة الوادي الجديد إلي سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، وتصعيد سيد محمود عبدالله من سكرتير عام مساعد الوادي الجديد إلي وظيفة سكرتير عام الوادي الجديد، وتعيين هشام علي الطويل سكرتير عام مساعد جنوب سيناء إلي سكرتير عام مساعد الإسماعيلية، كما تضمن القرار الوزاري أيضًا تصعيد أحمد محمد الاسكندراني رئيس مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية إلي سكرتير عام مساعد جنوب سيناء.

وأضاف شعراوي أن الحركة تضمنت أيضًا نقل كل من خيري أحمد مرسي رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا الي رئاسة حي الشرابية بالقاهرة ووليد السيد المعداوي رئيس مركز ومدينة سمالوط بالمنيا إلي رئيس مركز ومدينة رأس البر بدمياط، وحسين لبيب عطية رئيس مدينة رأس البر إلي رئيس مدينة مسير بكفر الشيخ، وأحمد محمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة الطور بجنوب سيناء الي رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط وخالد فوزي فؤاد رئيس مدينة قوص بقنا الي رئيس حي شرق شبرا الخيمة بالقليوبية ومحمد جمال المجير رئيس حي طرة بالقاهرة الي رئيس مدينة بركة السبع بالمنوفية وياسر عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس مركز ومدينة بركة السبع بالمنوفية إلي رئيس حي المعصرة بالقاهرة وهاني محمد رضا بدوي رئيس حي الشرابية بالقاهرة الي رئيس مدينة الطور بجنوب سيناء وهشام رفعت محمد رئيس حي شرق شبرا الخيمة الي رئيس مركز ومدينة فايد بالاسماعيلية.

كما تضمن القرار الوزارى نقل ٣ من رؤساء المدن والمراكز بأسيوط وبني سويف وكفر الشيخ إلى عمل إداري بدواوين عموم محافظات سوهاج والاسكندرية والجيزة لتدني مستوي الأداء ومتابعة المهام المكلفين بها.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة مستمرة فى إجراءات تقييم أداء القيادات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى سعى الوزارة أيضًا إلى الدفع بالقيادات المتميزة للمناصب القيادية لتشجيع جميع العاملين بالإدارة المحلية على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفانى فى تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات ومحاسبة المقصرين عبر نقلهم إلى وظائف إدارية بعيدًا عن مجال خدمة المواطنين.

شعراوي يطالب بسرعة حل مشكلات المواطنين

وطالب اللواء محمود شعراوي كافة القيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التواجد بين المواطنين بصورة مستمرة للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على سرعة حلها وحسن التعامل معهم بإعتبار ذلك عامل أساسى للتقييم إلى جانب تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا وقرارات الدولة فى هذا الشأن.

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