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حبس طالب بتهمة قتل صديقه في منشأة القناطر

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس المتهم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل صديقه أثناء مزاحهما بمنشأة القناطر.

باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة قتل طالب  ويدعى "م.أ" 16 عامًا، على يد صديقه "ي.د" 15 عامًا، بمنشأة القناطر، وذلك بسبب تعدي المتهم على المجني عليه أثناء مزاحهما.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، أن يوم الواقعة حدث مزاح بينهما تطورت إلى مشاجرة وتعدي خلالها المتهم على صديقه بالضرب مما أدي إلى سقوطه أرضا وحدوث إصابات بكدمات متفرقة بالجسم، مما لفظ أنفاسه الأخيرة، مبررًا بذلك "كنت بهزر معاه مقصدش اقتله".

وانتدبت النيابة الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

البداية بتلقي المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين أن طالبين في العقد الثاني من عمرهما "صديقان" حدثت بينهما مشاجرة بالأيدي عقب وصلة هزار بينهما، تعدي خلالها أحدهما علي الآخر بالضرب وسقط الآخر قتيلا إثر ذلك، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

الكلمات المفتاحية

قتل حبس الجيزة

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