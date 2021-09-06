البدري يرفض تقديم استقالته من تدريب منتخب مصر

رفض حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم تقديم استقالته بناء علي طلب أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة وأكد أنه لم يفشل في مهمته وحقق النجاح في تنفيذ وتحقيق كل المهام المكلف بها بالصعود لكاس الامم الافريقية وتصدره مجموعته في مشوار كأس العالم.

وقال انه تحمل مع جهازه الفني واللاعبين أخطاء سابقة اضرت بالكرة المصرية مع ذلك حقق الهدف والمطلوب منه دون ان يتعرض المنتخب لاي خسارة في عهده.

ويذكر أن منتخب مصر تعادل أمام منتخب الجابون ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم أمس بهدف لكل منهما.