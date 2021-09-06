Advertisements

التعليم: إضافة درجات رأفة بلغت 10% لطلاب الثانوية العامة

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 تم إضافة درجات رأفة تصل إلى 10% من الدرجة الكاملة فى جميع المواد، لمساعدة عدد من الطلاب للوصول إلى النجاح فى هذه المواد وبعد إعلان النتيجة حاولنا مساعدة الطلاب الذين كانوا على حافة النجاح وهم الراسبين فى 3 مواد ومن ثم تم إضافة رأفة إضافية تصل إلى 5% من درجة المادة استفاد منها 1480 طالب وطالبة، لتغيير حالتهم من دور ثان لناجح ومن راسب لدور ثان، مؤكدا أن بعض الطلبة سيجدون أنفسهم حاصلين على نصف الدرجة ليس معناه أن هناك خطأ فى التصحيح بل وصل الطالب إلى درجة النجاح.

وأوضح الوزير، أن هناك تنسيق خاص للطلاب الذين يؤدون امتحان الدور الثانى، يلبي رغباتهم.

الكلمات المفتاحية

درجات رأفة الثانوية العامة التعليم

أخبار تهمك

كارتيرون يتحدى إدارة الزمالك ويرفض ضم الثنائي الناري

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ حوالي 7 ساعات

رسمياً.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ 40 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يختار بديل حسام البدري

منذ حوالي 4 ساعات

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من نيابة أمن الدولة العليا بشأن عائشة الشاطر و30 آخرين

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لضم صفقة جديدة مدوية

منذ ساعة و 11 دقيقة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل نهاية فترة التوقف الدولي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يخطر لاعبيه بقرار صارم

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موسيماني يحدد مدرب الأهلي الجديد

منذ 41 دقيقة

كما انفرد الفجر.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ أقل من نصف ساعة

شوبير يكشف عن رسالة عبد الله السعيد للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يوجه رسالة قوية إلى "البدري"

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل الآن .. نتيجة الثانوية العامة 2018 بالاسم ورقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم| نتيجتك

نتيجة الثانوية العامة من شاومنيج الآن .. ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018 بالرقم الجلوس والاسم

عاجل .. رابط الان نتيجة الثانوية العامة 2018 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التعليم

4 بشائر سارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020.. تعرف عليها

وزارة التربية والتعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 في المدارس ستكون نهاية الأسبوع الجاري عقب اعتمادها رسميا

نتيجة الثانوية العامة 2020 من هنا.. "التربية والتعليم" تحدد موعد ظهورها الآن

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

الأهلي يتحرك لضم صفقة جديدة مدوية

04:30 م

رسمياً.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

04:52 م

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

11:09 ص

عاجل.. اتحاد الكرة يختار بديل حسام البدري

01:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements