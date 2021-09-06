التعليم: إضافة درجات رأفة بلغت 10% لطلاب الثانوية العامة

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 تم إضافة درجات رأفة تصل إلى 10% من الدرجة الكاملة فى جميع المواد، لمساعدة عدد من الطلاب للوصول إلى النجاح فى هذه المواد وبعد إعلان النتيجة حاولنا مساعدة الطلاب الذين كانوا على حافة النجاح وهم الراسبين فى 3 مواد ومن ثم تم إضافة رأفة إضافية تصل إلى 5% من درجة المادة استفاد منها 1480 طالب وطالبة، لتغيير حالتهم من دور ثان لناجح ومن راسب لدور ثان، مؤكدا أن بعض الطلبة سيجدون أنفسهم حاصلين على نصف الدرجة ليس معناه أن هناك خطأ فى التصحيح بل وصل الطالب إلى درجة النجاح.



وأوضح الوزير، أن هناك تنسيق خاص للطلاب الذين يؤدون امتحان الدور الثانى، يلبي رغباتهم.



