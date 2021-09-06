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مصر ترسل ثاني رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوي للسودان

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 04:50 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء السودانيين لمجابهة كافة المحن والأزمات التى يتعرضون لها.

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية التى تشمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطاطين مقدمة من وزارة الدفاع وجمعية الهلال الأحمر المصرية للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين وذلك فى ثانى رحلات الجسر الجوى للمساعدات الإنسانية التى تقدم للشعب السودانى الشقيق.

فيما أشاد المسئولين السودانيين بتلك المساعدات التى تعزز علاقات التآخى بين الشعبين الشقيقين مؤكدين على تقديرهم الكامل للجهود التى تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعبًا، وأن تلك الوقفات الإنسانية تمثل مكانة كبيرة فى وجدان الشعب السودانى مما يسهم فى تعميق العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والسودان.

الكلمات المفتاحية

مصر جسر جوي السودان

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