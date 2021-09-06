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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 7 سبتمبر إلى يوم الأحد 12 سبتمبر، حيث تشهد البلاد طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، فيما يكون معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى ظهور سحب منخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحًا.

الظواهر الجوية خلال الأسبوع المقبل

وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وتنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على كافة أنحاء البلاد ليلا.

أمطار على هذه المناطق خلال الأسبوع المقبل

وتشهد البلاد غدا الثلاثاء فرص سقوط أمطار خفيفة (30%) تقريبا علي السواحل الشمالية الغربية (مرسي مطروح-السلوم) علي فترات متقطعة، اما يوم الأربعاء المقبل يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة (40%) تقريبا على السواحل الشمالية الغربية (مرسي مطروح-السلوم) على فترات متقطعة.


وتشهد البلاد أيضًا يوم الخميس المقبل سقوط أمطار خفيفة (40%) تقريبا على السواحل الشمالية الغربية (مرسى مطروح - السلوم- الضبعة) على فترات متقطعة.

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