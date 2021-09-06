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الأعلى للآثار: بدء عملية إنقاذ عاجلة لناووس الملك أحمس في الدقهلية

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 04:49 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
بدأ المجلس الأعلى للآثار فى أعمال مشروع درء الخطورة عن ناووس تل الربع بمحافظة الدقهلية وذلك لعدم استقرار واتزان حالتة الإنشائية، وذلك في إطار سياسة وزارة السياحة والآثار للحفاظ علي تراث مصر الأثري، 

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الوضع الحالي للناووس آمن ومستقر وجاري اتخاذ الإجراءات  اللازمة لأعمال الحماية ودرء الخطورة لتتضمن تركيب الهيكل المعدني الخاص بالمعاينة وأعمال تنظيف الشقوق والشروخ، تمهيدًا لأعمال الحقن، والتجهيز لتركيب الشدات المعدنية لضمان ثبات واتزان المبني أثناء أعمال الترميم.

ومن ناحيته قال الدكتور مصطفى عبدالفتاح رئيس الادارة المركزية للصيانة والترميم، إن أعمال المعاينة والدراسات المبدئية أوضحت أن مبنى الناووس يعاني من بعض المشاكل الإنشائية الناتجة عن طبيعة التربة الحاملة له، فهي تربة طينية سريعة التأثر بالمحتوى المائي الناتج من مياه الأمطار والمياه التحت سطحية هذا إلى جانب عوامل  التغيرات البيئية والهزات الأرضية علي مر العصور.

والناووس يرجع الى عصر الملك أحمس الثاني من ملوك الأسرة السادسة والعشرين وكان يستخدم لوضع تمثال للمعبود شو، في منطقة تل الربع بالدقهلية.

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مصر الناووس الملك احمس الاثار الإدارة المركزية احمس

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