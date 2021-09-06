رسمياً.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع الجابون أمس بهدف لكل فريق في ثاني جولات تصفيات المونديال.

ويحتل منتخب مصر قمة المجموعة السادسة لتصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال.