عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد، إقالة الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة.

وسيعلن اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة، تعيين فينجادا مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا للبدري.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع الجابون أمس بهدف لكل فريق في ثاني جولات تصفيات المونديال.