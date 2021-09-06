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موسيماني يحدد مدرب الأهلي الجديد

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 05:00 م
موسيماني
موسيماني
أشرف عبدالناصر
يبحث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن بديل لمواطنه كيفن جونسون المدرب العام السابق للمارد الأحمر. 

واستقر موسيماني على تعيين مدرب أجنبي من البافانا بافانا لتدعيم الجهاز الفني، حيث رفض إدخال أي عنصر مصري في ظل تواجد سامي قمصان.

ويدرس موسيماني تصعيد سامي قمصان لمنصب المدرب العام والاستعانة بمدرب مساعد مصري بعد الدور الجيد الذي ظهر به قمصان خلال السنوات الأخيرة.
مو
ومن المقرر أن يعود موسيماني غدا الثلاثاء إلى القاهرة بعد انتهاء مدة إجازته، لحسم عدد من الملفات ولبداية الاستعداد للمرحلة القادمة.

الكلمات المفتاحية

موسيماني الاهلي

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