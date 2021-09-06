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موسيماني يحدد مدرب الأهلي الجديد
الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 05:00 م
أشرف عبدالناصر
يبحث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن بديل لمواطنه كيفن جونسون المدرب العام السابق للمارد الأحمر.
واستقر موسيماني على تعيين مدرب أجنبي من البافانا بافانا لتدعيم الجهاز الفني، حيث رفض إدخال أي عنصر مصري في ظل تواجد سامي قمصان.
ويدرس موسيماني تصعيد سامي قمصان لمنصب المدرب العام والاستعانة بمدرب مساعد مصري بعد الدور الجيد الذي ظهر به قمصان خلال السنوات الأخيرة.
مو
ومن المقرر أن يعود موسيماني غدا الثلاثاء إلى القاهرة بعد انتهاء مدة إجازته، لحسم عدد من الملفات ولبداية الاستعداد للمرحلة القادمة.