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استنادا لإحصائية.. اقتصاد تركيا يتقلص في عهد أردوغان

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

قال غالبية الشعب التركي، في استطلاع للرأي، إن الاقتصاد التركي لا ينمو، بل يتقلص، وذلك بعد أن أصدرت هيئة الإحصاء التركية بيانًا حول معدل النمو في تركيا، والذي بلغ 21.7 % في الربع الثاني من عام 2021، وفقًا للإحصائية الرسمية.

 

 

 

وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة أكسوي للأبحاث، أجاب 51.8% من المشاركين: «الاقتصاد التركي يتقلص لا ينمو»، وأجاب 19.8٪: «الاقتصاد التركي نما أقل من 21.7%».

 

 

 

وعبر ناخبو تحالف الأمة «حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير»، وحزب الشعوب الديمقراطي، أن 90% من بيانات هيئة الإحصاء التركية بخصوص النمو غير واقعية.

الكلمات المفتاحية

تركيا الرئيس التركي اردوغان

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