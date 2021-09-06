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موانئ البحر الأحمر تتداول 5200 طن بضائع عامة ومتنوعة

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (5) سفن وتم تداول (5200) طن بضائع و(258) شاحنة وشملت حركة الواردات (500) طن بضائع و(79) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (4700) طن بضائع و(179) شاحنة .

حيث يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينة امل بينما غادرت الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان وغادرت السفينتين عمان وايلة .

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