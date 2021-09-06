Advertisements

أول رد من الفيفا على أزمة مباراة البرازيل والأرجنتين

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
وكالات
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الإثنين إنه سينظر في تقارير مسؤولي مباراة البرازيل مع الأرجنتين وسيتخذ القرار وفقا لذلك.

وأضاف الفيفا في بيان رسمي أنه شعر بالأسف بسبب المشاهد التي وقعت عند إيقاف المباراة.

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، تعليق مباراة البرازيل والأرجنتين، التي كان من المفترض إقامتها مساء الأحد ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

وتوقفت المباراة بعد بدايتها بنحو 7 دقائق، بعد اقتحام مسؤولون من وزارة الصحة البرازيلية للملعب، مطالبين بخروج 4 لاعبين من منتخب الأرجنتين لضرورة تواجدهم في الحجر الصحي. وفقا لقانون التعامل مع القادمين من الدوري الإنجليزي.

ودخل لاعبو الأرجنتين على الفور إلى غرفة خلع الملابس، ولم يتم تنفيذ قرار السلطات الصحية ليتم تعليق اللقاء.

وتواجد رفقة المنتخب الأرجنتيني كل من إيمليانو مارتينيز وإيمليانو بوينديا من أستون فيلا، إضافة إلى كريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو من توتنهام هوتسبير.

أخبار تهمك

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

كما انفرد الفجر.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ 33 دقيقة

شوبير يوجه رسالة قوية إلى "البدري"

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من نيابة أمن الدولة العليا بشأن عائشة الشاطر و30 آخرين

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف عن رسالة عبد الله السعيد للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يختار بديل حسام البدري

منذ حوالي 4 ساعات

خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

كارتيرون يتحدى إدارة الزمالك ويرفض ضم الثنائي الناري

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موسيماني يحدد مدرب الأهلي الجديد

منذ ساعة الا ربع

بعد إقالته.. ماذا قدم حسام البدري مع منتخب مصر؟

منذ 34 دقيقة

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ حوالي 7 ساعات

رسمياً.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ أقل من ساعة

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتحرك لضم صفقة جديدة مدوية

منذ ساعة و 16 دقيقة

خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

منذ 18 دقيقة

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ ساعة الا ربع
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

الأهلي يتحرك لضم صفقة جديدة مدوية

04:30 م

رسمياً.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

04:52 م

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

11:09 ص

عاجل.. اتحاد الكرة يختار بديل حسام البدري

01:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements