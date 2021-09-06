بعد إقالته.. ماذا قدم حسام البدري مع منتخب مصر؟

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.





وحقق منتخب مصر تعادلًا صعبًا مع نظيره منتخب الجابون بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.





وتعرض حسام البدري مدرب منتخب مصر لإنتقادات قوية عقب مباراة الجابون، وخرجت أصوات تطالب بالإطاحة به من الجهاز الفني لمنتخب مصر وتعيين مدرب جديد بسبب سوء أداء ونتائج الفراعنة تحت قيادته.





نستعرض كشف حساب حسام البدري مع مصر بعد إقالته:





حسام البدري تولى مقاليد القيادة الفنية لمنتخب مصر في سبتمبر لعام 2019، وقاد منتخب الفراعنة في 9 مباريات (مباراة ودية و8 مباريات رسمية)، حقق 5 انتصارات وتعادل في 4 مباريات، وسجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلت شباكه 4 أهداف.





وقاد حسام البدري منتخب مصر للتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون مطلع العام المقبل بعدما تصدر ترتيب مجموعته في التصفيات برصيد 12 نقطة.





منتخب مصر فاز مع البدري أمام توجو ذهابا وإيابا، وجزر القمر تعادل معها في مباراة وفاز في الأخرى، أمام كينيا تعادل ذهابا وإيابا، وجميع المباريات كانت بتصفيات أمم إفريقيا 2021.





أما في تصفيات كأس العالم 2022، فاز منتخب مصر على أنجولا بهدف دون رد، وتعادل خارج أرضه أمام الجابون بهدف لكل فريق.