فائدة الزنك للمناعة وأهم مصادره المختلفة

يعتبر الزنك أحد العناصر الأساسية التي يحتاجها كل من الحيوان والإنسان والنبات لاستمرار الحياة، وذلك لكونه جزء لا يتجزأ من الوظائف البيولوجية حيث يوجد في جميع أعضاء وأجهزة الجسم كالأنسجة، السوائل، الخلايا، البروستاتا والعينين.

كما يمتلك دور هام وفعال في إنتاج المادة الوراثية للخلايا والبروتينات. ويحتاجه الأطفال بشكل خاص للتغلب على مشكلات النمو وخطر إمكانية الإصابة بالعدوى. كما تحتاجه النساء خلال فترة الحمل والرضاعة بكميات كبيرة لتلبية احتياجاتها هي والطفل. وهو يتوافر بشكل طبيعي أو في صورة أدوية ومكملات غذائية.

أعراض نقص الزنك:

الإصابة بفقر الدم.

ظهور مشكلات في الجلد كالأكزيما وحب الشباب.

تساقط الشعر بشكل ملحوظ.

الإصابة بالإسهال.

وجود رائحة كريهة أو غير طبيعية بالفم.

بطء عملية التئام الجروح.

فائدة الزنك للمناعة:

يعتبر جهاز المناعة في جسم الإنسان كالتحصين الإلهي لكونه من أهم الأجهزة الأساسية في الجسم، فهو عبارة عن منظومة تضم كل العمليات الحيوية التي يقوم بها أعضاء وخلايا وأنسجة الجسم، لذلك يعتبر الدرع الواقي الذي يعمل على حماية باقي الأعضاء والأجهزة من أي ضرر يمكن الإصابة نتيجة التعرض لعوامل خارجية.

يلعب دورًا مركزيًا في جهاز المناعة حيث أن الأشخاص الذين يعانون من نقص الزنك لديهم قابلية متزايدة للإصابة بمجموعة متنوعة من مسببات الأمراض.

يؤثر الزنك على جوانب متعددة من جهاز المناعة بداية من حاجز الجلد إلى تنظيم الجينات داخل الخلايا الليمفاوية.

يعتبر الزنك ضروريًا للتطور الطبيعي وفي وظائف الخلايا الطبيعية.

يؤثر نقص الزنك أيضًا على تطوير المناعة المكتسبة عن طريق منع كل من النمو وبعض وظائف الخلايا اللمفاوية.

يمتلك دور حاسم وفعال في تعزيز عملية تواصل الخلايا العصبية مع بعضها والتي تؤثر بشكل مباشر على عملية التذكر وتكوين الذكريات.

يعتبر من العناصر الأساسية المستخدمة في الحفاظ على صحة الجلد وخاصة لدى الأشخاص المصابين بالتقرحات المزمنة، الأكزيما والجروح والذين يعانون من نقص الزنك.

يساعد على الحماية من الأمراض التي يمكن الإصابها بها نتيجة لتقدم العمر كأمراض الالتهابات والأمراض المزمنة.

يساعد الزنك في ظل موجة الإصابة بفيروس كورونا علي تقوية الجهاز المناعي للتصدي للفيروس وحمايته من تأثير العدوى على أجهزة الجسم.

يسبب نقص الزنك إلى الإصابة بالعديد من أمراض الجهاز التنفسي والالتهابات الرئوية وغيرها من الأمراض القاتلة.

يمتلك الزنك دور رئيسي في تعزيز تكيف الجسم والمناعة مع العوامل والتأثيرات الخارجية التي تسبب المرض ليجعله قادر على التصدي للفيروسات والميكروبات والبكتيريا التي تصيب الجسم ومهاجمة الخلايا السرطانية.

كما يمتلك الزنك دور آخر فعال وهو علاج نزلات البرد، الإسهال، تحفيز عملية التعلم وتحسين الذاكرة وتعزيز عملية التئام الجروح.

يمتلك الزنك العديد من المميزات الأخرى منها:

يعمل على المحافظة على توازن معدل الهرمونات في الجسم لتجنب حدوث أي خلل.

حماية العين ومنع إصابتها بالضمور والعشى الليلي وإعتام عدسة العين.

تقليل أعراض الربو.

علاج اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه.

علاج تضخم البروستاتا ومشكلات الانتصاب، وتعزيز الخصوبة.

تنشيط الدورة الدموية.

الحفاظ على مستوى السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي.

مكافحة أمراض العظام للحد من إصابتها بالهشاشة.

حماية الشعر من التساقط.

أدوية لعلاج نقص الزنك:

كبسولات زنكترون.

اكتوزنك كبسول.

فيتا سترس حبوب.

المكمل الغذائي فيتا زنك.

بيوريتينس برايد.

كبسولات سولفازنك الجيلاتينية.

حبوب Osteocare اوستيوكير.

اوكتاترون.

كبسول زنك أوريجين.

سالفوفيروز كبسول.

ساندوز زنك أقراص.

أدوية الزنك للأطفال: