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خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد، إقالة حسام البدري مدرب منتخب مصر.

 

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة.

 

وكشف مصدر مقرب من حسام البدري، عن رد فعله بعد علمه بخبر إقالته، حيث أبدى استيائه من تعامل مسئولي الجبلاية معه.

 

وأشار البدري، إلى أنه قدم كل المطلوب منه حتى الآن منذ توليه المهمة الفنية.

 

وكان منتخب مصر قد تعادل مع الجابون أمس بهدف لكل فريق في ثاني جولات تصفيات المونديال.

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