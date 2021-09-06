٧ مليون دولار فاتورة إستيراد منتجات الطماطم المصنعة في مصر

بدأت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، سلسلة من ندوات الدعم الفني لأعضائها من منتجي ومصنعي الطماطم في مصر.





وبدأت أولى الندوات حول أفضل الممارسات الإيطالية للإنتاج الحقلي للطماطم بغرض التصنيع، بمشاركة آندريا سونينو رئيس الجمعية الإيطالية للخريجين في مجال الزراعة والمحاضر بجامعتى Rome Tre، و Mercatorum، كما تم عقد ندوتين تم خلالهما مناقشة التحديات التي تواجه صناعة الطماطم في الحفاظ على متبيقات المبيدات ضمن الحدود الآمنة دوليا .





وأوضح المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن الندوات تأتي في إطار أنشطة الغرفة بالتعاون مع مشروع "التنمية الشاملة والمستدامة لسلسلة القيمة لمحصول الطماطم في مصر" الذي تقوم بتنفيذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – "يونيدو"، والذي يهدف إلى تطوير سلسلة القيمة لمحصول الطماطم في مصر من خلال تعزيز القدرات الفنية للمنتجين وزيادة القيمة المضافة.





وأضاف «الجزايرلي»، أن تعاون الغرفة مع منظمة "يونيدو " ، يأتي ضمن العديد من المشروعات والمبادرات الداعمة لتعزيز الشراكة بين الغرفة ووزارة التجارة والصناعة والشركاء الدوليين والهيئات الحكومية من أجل العمل علي توطين الصناعة المحلية، واستدامة سلسلة القيمة لقطاع التصنيع الغذائي ومنها تعظيم القيمة المضافة من محصول الطماطم في مصر من خلال التصنيع بما يهدف إلي زيادة الاستثمار الصناعي ونمو الصادرات المصرية.





وأشار محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة إلى أن مصر خامس دولة منتجة للطماطم في العالم، ومن بين أكبر المنتجين للمحاصيل الطازجة، إلا أن مستوي التصنيع والمعالجة منخفضاً ولا يتعدى نسب التصنيع ١٠٪ من إجمالي المحاصيل الطازجة ومن ٣-٤٪ من إنتاج الطماطم، لافتا إلى أن تمركز المصانع بعيدا عن الأماكن الأولية للإنتاج من أبرز التحديات اللوجيستية التي تواجه زيادة التصنيع المحلي لمحصول الطماطم.





وأكد «البسيوني» على ضرورة التوسع في تصنيع الطماطم في موسم وفرتها وانخفاض أسعارها بما يهدف إلى عدم اللجوء إلى استيراد منتجات الصلصة بكميات كبيرة في أوقات الفواصل بين العروات التي يقل فيها الإنتاج بجانب توافر الطماطم علي مدار العام بأسعار معتدلة للحد من «جنون الطماطم» وبالتالي استقرار أسعارها وإضافة قيمة اقتصادية لها، وتوفير فرص عمل، مشيراً إلى إجمالي استيراد المنتجات المصنعة من الطماطم لمصر بلغت ٧.٢ مليون دولار في ٢٠٢٠.