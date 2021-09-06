تسريب عقد نيمار مع باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن تسريب بنود عقد البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان مع ناديه الفرنسي مازال مستمرا.

وأفادت صحيفة إل موندو الإسبانية بأن نيمار يتقاضى 541 ألف يورو شهريا تحت بند المكافأة الأخلاقية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هذا المبلغ يشترط على نيمار أن يكون مهذبا ومنضبطا وودودا في التعامل مع وسائل الإعلام والجماهير.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هذا البند الأخلاقي يمنع النجم البرازيلي من انتقاد الأمور الفنية والتكتيكية للفريق الباريسي علنا بعد المباريات بالإضافة إلى الإدلاء بأي تصريحات سلبية حول النادي ومسئوليه وجماهيره.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن نيمار يبقى ملتزما أيضا بتوجيه التحية والشكر لجماهير باريس سان جيرمان قبل وبعد كل مباراة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه في حال التزام النجم البرازيلي بجميع هذه البنود فإنه سيحصل على 6.5 مليون يورو في الموسم الواحد في صورة مكافأة أخلاقية.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أمس أن صفقة تعاقد باريس سان جيرمان مع نيمار من برشلونة الإسباني في صيف 2017 كلفت خزائن النادي الباريسي أكثر من 500 مليون يورو.