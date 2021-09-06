الإمارات تستقبل رياضيين و فنانين وإعلاميين هاربين من طالبان

استقبلت الإمارات العربية المتحدة اليوم ٤١ شخصاً من الرياضيين والفنانين والناشطين القادمين من أفغانستان هرباً من جحيم حركة طالبان التي سيطرت على الحكم في البلاد .

استقبلت الإمارات العربية المتحدة اليوم ٤١ شخصاً من الرياضيين والفنانين والناشطين القادمين من أفغانستان هرباً من جحيم حركة طالبان التي سيطرت على الحكم في البلاد .

ووفق تقرير أذاعته "سكاي نيوز " ، فإن الامارات استقبلت منذ وصول طالبان للحكم ثمانية ألاف لاجىء أفغاني ، ووصل اليوم إلى مطار ألى ظبي عدد من الفنانين والنشطاء والرياضيين .

ووفق تقرير أذاعته "سكاي نيوز " ، فإن الامارات استقبلت منذ وصول طالبان للحكم ثمانية ألاف لاجىء أفغاني ، ووصل اليوم إلى مطار ألى ظبي عدد من الفنانين والنشطاء والرياضيين .

وساهمت الامارات مع الشركاء الدوليين في اجلاء هؤلاء الرياضيين ونجوم الفن والرياضة ، هاربين من جحيم حركة طالبان ، التي تعادي الفن والرياضة ونشطاء الحريات .

وساهمت الامارات مع الشركاء الدوليين في اجلاء هؤلاء الرياضيين ونجوم الفن والرياضة ، هاربين من جحيم حركة طالبان ، التي تعادي الفن والرياضة ونشطاء الحريات .

قالت " شكيبا "- مطربة أفغانية - ل " سكاي نيوز - كنت أعمل مغنية وناشطة ، وحين سقطت كابول اختبأت في منزل، لأن الجميع يعرف أن حركة طالبان تعادي الفن والمطربين ، لاسيما المغنيات ، ولم أكن أعرف ماذا سيحدث لي ، وكنت خائفة جداً وحاولت بكل السبل الخروج من البلاد لانقاذ حياتي .

قالت " شكيبا "- مطربة أفغانية - ل " سكاي نيوز - كنت أعمل مغنية وناشطة ، وحين سقطت كابول اختبأت في منزل، لأن الجميع يعرف أن حركة طالبان تعادي الفن والمطربين ، لاسيما المغنيات ، ولم أكن أعرف ماذا سيحدث لي ، وكنت خائفة جداً وحاولت بكل السبل الخروج من البلاد لانقاذ حياتي .

قال أحد الاعلاميين الهاربين من كابول :" الوضع كان سببا واضطررنا لترك بلادنا ، وكانت لحظة مؤلمة لنا أن تترك عائلاتنا وبيوتنا هناك ، لكننا سعداء لأننا خرجنا أحياء لأن حياتنا لم تعد في خطر الآن بعد وصولنا الامارات ، كنت أعمل في مجال الاعلام في افغانستان وحين وصلت طالبان لم نستطع البقاء وخرجنا ووصلنا بر الأمان ، أنا سعيد جداً لوصولي هنا ، لكني حزين على ترك عائلتي .







