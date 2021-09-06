حلول برمجية شاملة تغير ملامح تجربة استخدام البرمجيات الصناعية





أعلنت اليوم أڤيڤا، الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات والصناعية ودعم التحول الرقمي والاستدامة، أنها ستوفر حلولها للتحكم بالعمليات Operations Control كاشتراك واحد للمرة الأولى، مما يعني تغيير ملامح تجربة استخدام البرمجيات الصناعية وتمكين المؤسسات الصناعية على اختلاف أحجامها من تطوير قوى العمل التشاركية والتوسع بفعالية، إلى جانب تحسين عملياتها التشغيلية لمزيد من المرونة والكفاءة.





تتوفر برمجيات AVEVA™ Operations Control عبر نموذج مرن يرتكز على تلبية احتياجات العملاء، وذلك من بنى إنترنت الأشياء الصناعية وإدارة الحافة عن بعد من خلال البنية السحابية، وحتى التحكم والإشراف على عدة مواقع، وذلك من خلال برنامج أڤيڤا للاشتراك المرن AVEVA™ Flex Subscription الذي يتيح ثلاث باقات رئيسية، على مستوى الحافة، وباقة الإشراف، والمستوى المؤسسي. توفر تلك الحلول كافة الأدوات اللازمة للمصانع وغرف التحكم وفرق العمل المؤسسية لتقديم المعلومات المفيدة والتشارك الفعال وتسريع التميز التشغيلي. كما يتيح البرنامج إمكانية الوصول إلى وظائف إضافية مع حلول أڤيڤا لتنفيذ العمليات الصناعية وحلول أڤيڤا المتقدمة للذكاء الاصطناعي وإدارة تدفق العمل. ويسمح الاشتراك ببرمجيات أڤيڤا الجديدة للتحكم بالعمليات للمستخدم النهائي باستعمال كافة منتجاتها بالطريقة التي يريدون.





كما توفر برمجيات التحكم بالعمليات من أڤيڤا مجموعة غير محدودة من الإمكانات للشركات، تتيح لها ربط عملياتها التشغيلية وعمالها عبر البنية السحابية والويب والأجهزة المتحركة لتعزيز الكفاءة من خلال التشارك والتوحيد القياسي. وبهذا فإنها توفر برمجيات الإشراف والعرض المرئي والتشارك والتحليل في اشتراك واحد وحسب، مما يعني إمكانية الوصول غير المحدود إلى المعلومات اللازمة. وبهذا يحصل كل فريق على قدرة أكبر لعمل المزيد بشكل توافقي وتعاوني، سواء في أرض المصنع أو غرفة التحكم أو التشغيل في المؤسسة، ليتمكن العملاء من بناء أساس متين يمكنهم من تحقيق التميز التشغيلي مع برمجيات أڤيڤا.





ومن الجدير بالذكر أن أڤيڤا تقدم أول برنامج موحد للاشتراك في السوق، يتضمن حلولًا شاملة من الحافة إلى البنية السحابية لدعم عمليات المصانع. وقد صمم برنامج أڤيڤا للاشتراك المرن بحيث يتيح الوصول إلى كافة حلول وبرمجيات أڤيڤا، ليسمح للعملاء بدعم نموهم المستدام. كما أنه يمكّن الشركات من تحقيق عائدات أسرع على الاستثمار وإزالة العقبات التقليدية التي تواجه استخدام البرمجيات، وتطوير أسلوب شراء واستخدام البرمجيات الصناعية. ويسمح نموذج الاشتراك بقدر أكبر من المرونة في شراء واستخدام وإدارة الرخص، ليدعم بذلك التحول الرقمي على الصعيد المؤسسي.





يشار إلى أن أڤيڤا سجلت نموًا ملموسًا في عدد الاشتراكات خلال السنة المالية 2021، تزامنًا مع سعي الشركات للحصول على التقنيات التي تمكنها من التحول بشكل مرن. ووفقًا لمجموعة ARC للاستشارات، فإن النماذج القائمة على الاشتراكات مرشحة للنمو بوتيرة تقارب أربعة أضعاف نمو البرمجيات التقليدية خلال السنوات الخمسة المقبلة، وتحديدًا في أسواق الأتمتة الصناعية.





وفي تعليقه على الأمر قال كريج ريسنيك، نائب الرئيس لدى مجموعة ARC للاستشارات: "تتوقع ARC نمو نماذج الاشتراك بمعدل يفوق نموّ نماذج الاشتراك التقليدية بكثير عند شراء حلول HMI/SCADA في المستقبل. ويدعم هذا الانتقال إلى نموذج الاشتراك عدد من العوامل، منها سعي السوق للحلول المتقاربة والموحدة كما في حلول HMI/SCADA وإدارة أداء الأصول، والتي تحقق مرونة أكبر إلى جانب الاندماج بين الحافة والبنية السحابية – وهي إحدى القدرات التي يمكن لأڤيڤا تحقيقها اليوم من خلال نموذجها المرن للاشتراك AVEVA Flex"





بدوره قال راشيش مودي، النائب الأول للرئيس لأعمال المراقبة والتحكم لدى أڤيڤا: "تمكّن حلولنا فرق العمل في مختلف المواقع من تنظيم عملياتهم التشغيلية والتعاون والاستفادة من قدر هائل من المعرفة المتاحة داخليًا، كما أن بوسع العملاء الآن تسريع تحولهم الرقمي من خلال باقتنا المبسطة والموحدة للاشتراك."





وأضاف: "تستهدف المؤسسات الصناعية باستمرار الاستفادة من التقنيات المتطورة التي تمنحها رؤية شاملة للميدان وغرف التحكم والمرافق التشغيلية في جميع أنحاء المؤسسة. ومن خلال برمجيات أڤيڤا للتحكم بالعمليات، أصبح بإمكانهم استعراض العمليات المتكاملة والاستفادة من الحلول والإمكانات غير المحدودة في مختلف وظائف الحافة والوظائف المؤسسية والإشرافية."



