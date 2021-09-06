كارول سماحة تكشف سر تأجيل طرح أحدث أغانيها

كشفت الفنانة كارول سماحة عن سبب تأجيل طرح أحدث أغانيها، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "سماحة" قائله: "كنت أمر بحالة نفسية سيئة بسبب الأوضاع في بلدى لبنان، لذا فضلت تأجيل طرح الأغنيات.



وتابعت: “كان في أعمال خالصة وجاهزة أنها تنزل، ما نزلتها صراحة أنا ما كنت نفسيا جاهزة أني أنزلها، صحيح أنني أعيش في مصر لكن لا أنكر أن الجو العام والوضع بلبنان كان مأثر علي”.



واختتمت قائله: "استعد حاليا لطرح أغنية "يا شباب با بنات