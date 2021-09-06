أسماء أبو اليزيد تشارك جمهورها صورة من كواليس "الآنسة فرح"

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة جديدة لها.





وظهرت أسماء أبو اليزيد من كواليس مسلسلها "الآنسة فرح"، بشعر قصير وتيشيرت أصفر.



يذكر أن أخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد هو فيلم "موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي،بطولة كريم محمود عبد العزيز،أسماء ابو اليزيد،سارة الشامي،صلاح عبد الله،أحمد حاتم،إياد نصار وعدد كبير من الضيوف.



مسلسل "الآنسة فرح"، من بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندى.