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ضربة موجعة لتشيلسي عقب فترة التوقف الدولي

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

صرح البلجيكي روميلو لوكاكو نجم تشيلسي الإنجليزي أنه يُعاني من مشكلة في الفخذ وأنه سيخضع لفحص طبي قبل العودة إلى صفوف البلوز.

وقال لوكاكو في تصريحات نقلتها شبكة HLN البلجيكية: "أعاني من مشكلة بسيطة وسأجري فحصًا في الفخذ أولا".

واختتم لوكاكو تصريحاته قائلا: "لقد كنت أعاني من مشكلة صغيرة لفترة من الوقت وبعد انتهاء الفحص سأعود إلى تشيلسي".

وأفادت الشبكة البلجيكية بأن لوكاكو شارك أثناء فترة التوقف الدولي الحالية مع منتخب بلاده في مباراتين، حيث سجل هدفين خلال الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين على إستونيا وسجل هدفًا خلال الفوز بثلاثية نظيفة على التشيك أمس الأحد.

وأوضحت الشبكة البلجيكية أنه من المقرر أن يغيب لوكاكو عن المواجهة الثالثة لبلجيكا أمام روسيا البيضاء يوم الأربعاء المقبل بداعي الإيقاف ومن المُقرر أن يعود إلى لندن، حيث يستعد تشيلسي لمواجهة أستون فيلا السبت المقبل في الدوري الإنجليزي.

ولفتت الشبكة البلجيكية أنه في حال تأكد غياب لوكاكو عن مواجهة أستون فيلا فإن ذلك سيمثل ضربة قوية لتشيلسي.

وأشارت الشبكة البلجيكية إلى أن لوكاكو عاد إلى تشيلسي في الصيف المنصرم قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني وخاض مباراتين تحت قيادة الألماني توماس توخيل.

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