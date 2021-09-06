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الأهلي يكشف حقيقة انتقال نجمه إلى فيوتشر إف سي

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
محمد الصو

 

نفى مصدر داخل إدارة النادي الأهلي ما تردد حول طلب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وكان نادي فيوتشر إف سي طلب التعاقد مع سعد الدين سمير مدافع المارد الأحمر، وسط أنباء قوية تؤكد رغبة اللاعب في الرحيل للحصول على فرصة المشاركة.

 

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن سعد سمير لم يطلب نهائيًا الرحيل كما تردد ولم يعقد أي جلسات من أجل الخروج خاصةً أنه يرغب في إنهاء مسيرته داخل ملعب التتش.

 

وأضاف: "اللاعب عائد من إصابة قوية في وتر إكيليس بالموسم الماضي، ويريد العمل بشكل جادي من أجل استعادة مكانته بالتشكيل الأساسي بالموسم الجديد.

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