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الأهلي يكشف حقيقة انتقال نجمه إلى فيوتشر إف سي
الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 06:29 م
محمد الصو
نفى مصدر داخل إدارة النادي الأهلي ما تردد حول طلب نجم
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكان نادي فيوتشر إف سي طلب التعاقد مع سعد الدين سمير مدافع
المارد الأحمر، وسط أنباء قوية تؤكد رغبة اللاعب في الرحيل للحصول على فرصة
المشاركة.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن سعد سمير لم يطلب نهائيًا
الرحيل كما تردد ولم يعقد أي جلسات من أجل الخروج خاصةً أنه يرغب في إنهاء
مسيرته داخل ملعب التتش.
وأضاف: "اللاعب عائد من إصابة قوية في وتر إكيليس
بالموسم الماضي، ويريد العمل بشكل جادي من أجل استعادة مكانته بالتشكيل الأساسي
بالموسم الجديد.