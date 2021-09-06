عصام يوسف يحاضر في ندوة التنمية المستدامة بجامعة المنصورة (صور)

استضافت جامعة المنصورة اليوم الاثنين الروائى والإعلامى عصام يوسف مقدم برنامج العباقرة حيث حاضر فى ندوة بعنوان "الأهداف الـ١٧ للتنمية المستدامة" التى نظمتها الجامعة بقاعة المؤتمرات.





وجاء ذلك بحضور كل من الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمود المليجى - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سماح السعيد - مدرس الأدب الإنجليزى بكلية الآداب جامعة المنصورة،عدد من أساتذة وطلاب الجامعة.





وأشاد الدكتور أشرف عبد الباسط بالدور المثمر الذى يقوم به الإعلامى عصام يوسف فى تثقيف المشاهدين والارتقاء بوعيهم وبالطلاب والأسر المشاركين فى برنامج العباقرة.





وأثنى على حرص الإعلامى عصام يوسف على تقديم برنامج يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامه وعلى المجهود الذى قام به عدد من طلاب جامعة المنصورة فى التجهيز لهذا الحدث.





وأعرب الإعلامى والروائى عصام يوسف عن سعادته بالتواجد فى رحاب جامعة المنصورة التى سجل طلابها مشاركات متميزة فى المواسم الثلاثة من برنامج العباقرة.





وأضاف أن طلاب جامعة المنصورة ضربوا مثالا للتميز والمنافسة الشريفة فى برنامج العباقرة مستشهدا بقبول فريق الجامعه إعادة مباراة مع جامعة الأزهر رغم فوزجامعة المنصورة بها.





ونوه يوسف، في بداية تصفيات الموسم الرابع من برنامج العباقرة فى بداية شهر أكتوبر المقبل متمنيا التوفيق لطلاب جامعة المنصورة فى هذا الموسم.





وصرح بأن موت أحد جيرانه نتيجة تعاطى المخدرات ساهم فى كتابته رواية ربع جرام للتوعية من مخاطر المخدرات والتى شكلت تغيير مسار حياته من العمل فى المبيعات إلى العمل الروائى.





وطالب يوسف الشباب بعدم اليأس وعدم الاستسلام للمعوقات التى تعترض تحقيق أى مشروع يسعى للقيام به مدللا على ذلك بعدم استسلامه لرفض عدة قنوات فضائية عرض برنامج العباقرة.





وأضاف أن الأمم المتحدة فى مصر سعت منذ عام ٢٠١٨ لاستقطاب الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ من خلال برنامج ١٧ الذى يساهم فى تحقيق ذلك.





وأشار الإعلامي، إلى هذه الأهداف يمكن تقسيمها لثلاثة محاور: بيئى واقتصادى واجتماعى، وأن أى فكرة مشروع تندرج تحت هذه المحاور.





وأكدت الدكتورة سماح السعيد على حرص جامعة المنصورة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال العمل على تقديم التعليم الجيد عن طريق البرامج التعليمية النوعية وإنشاء ٣ مراكز للتطوير المهنى.





وأضافت أن الجامعة حرصت على المساواة بين الجنسين من خلال إنشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وأن الجامعة سعت لتطوير البنية التحتية التكنولوچية من خلال إنشاء مركز الذكاء الاصطناعى مما جعلها فى ريادة الجامعات المصرية فى مجال التحول الرقمى.





ونوهت بحرص الجامعة على خلق بيئة مستدامة من خلال إيفاد قوافل جسور الخير للمناطق النائية داخل جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى تمكن الجامعة من عقد شراكات مع عدة هيئات دولية لتعزيز الشراكة العالمية.



