حى غرب المنصورة يضع اللمسات النهائية لتطوير ميدان سندوب (صور)ر

وأشار رئيس حى غرب المنصورة، إلى أنه يتم تعظيم الاستفادة من مشاركة المجتمع المدنى في أعمال التطوير الجارية بنطاق الحي.





وأكد أن هذا الدعم المتميز من قبل المجتمع المدنى يثبت يوما بعد يوم ان مصر قوية بابنائها ومؤسساتها ومن بينها مؤسسات المجتمع المدنى ورواد العمل الاجتماعي.





تابع رئيس حى غرب المنصورة اللواء صبرى محمد عبده، اليوم الاثنين، يرافقة أشرف محمد عبد الواحد نائب رئيس حى غرب المنصورة، التشطيبات النهائية لما تم تنفيذه من أعمال لرفع كفاءة وتطوير ميدان سندوب.يأتي في إطار خطة شاملة يجري تنفيذها بجميع المراكز والمدن، بما يتناسب مع عراقة محافظة الدقهلية، وحرصًا على المظهر الحضاري والجمالي مضيفا" بأنة قد تم تشكيل لجان متابعة لرصد ومعاينة الشوارع والميادين الكائنة بنطاق الحى ودراسة مدى إمكانية تطويرها بمشاركة المجتمع المدنى، في إطار تفعيل دور المؤسسات والجمعيات الأهلية في المشاركات المجتمعيةكما وجه رئيس حى غرب المنصورة القائمين على أعمال التطوير بالانتهاء من أعمال التطوير بالمواعيد المحددة