محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بأحياء المحافظة

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا، مع رؤساء الأحياء وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة آخر مستجدات سير العمل داخل مختلف أحياء المحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد.



واستعرض " المحافظ "مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة آخر تطورات الأعمال حول عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، كما تابع جهود الأحياء فى الارتقاء بشواطىء بورسعيد والحفاظ على المستوى الجمالى لمحافظة بورسعيد، موجها بتكثيف فرق الإنقاذ على الشاطىء خلال الفترة الحالية ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمصطافين وزوار المحافظة.