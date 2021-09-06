Advertisements

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بأحياء المحافظة

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا، مع رؤساء الأحياء وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة آخر مستجدات سير العمل داخل مختلف أحياء المحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد.

واستعرض " المحافظ "مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة آخر تطورات الأعمال حول عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، كما تابع جهود الأحياء فى الارتقاء بشواطىء بورسعيد والحفاظ على المستوى الجمالى لمحافظة بورسعيد، موجها بتكثيف فرق الإنقاذ على الشاطىء خلال الفترة الحالية ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمصطافين وزوار المحافظة.

الكلمات المفتاحية

بور سعيد اللواء عادل الغضبان،

أخبار تهمك

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بعد إقالته.. كشف حساب حسام البدري مع منتخب مصر

منذ ساعة و 13 دقيقة

خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحدد مدرب الأهلي الجديد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يختار بديل حسام البدري

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتحرك لضم صفقة جديدة مدوية

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة انتقال نجمه إلى فيوتشر إف سي

منذ 39 دقيقة

شوبير يكشف عن رسالة عبد الله السعيد للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يتحدى إدارة الزمالك ويرفض ضم الثنائي الناري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير يوجه رسالة قوية إلى "البدري"

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من نيابة أمن الدولة العليا بشأن عائشة الشاطر و30 آخرين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم "الأخطبوط" لهذه الأسباب

منذ ساعة و 8 دقيقة

خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

المحافظ: بورسعيد خالية من كورونا.. وغرفة عمليات لمتابعة الوضع

محافظ بورسعيد يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية بالمصانع (صور)

بـ"رقم صفر".. بورسعيد تزف "بشرى" لمصر بشأن إصابات كورونا

جولات ميدانية لمحافظ بورسعيد على مشروعات الإسكان والأسواق الحضارية

محافظ بورسعيد يعلن حالة التأهب استعدادا لموسم الأمطار

'الغضبان' منع جميع أشكال الاحتفالات والتجمعات ببورسعيد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

05:28 م

الأهلي يكشف حقيقة انتقال نجمه إلى فيوتشر إف سي

06:29 م

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

11:09 ص

عاجل.. اتحاد الكرة يختار بديل حسام البدري

01:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements