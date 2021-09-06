ارتفاع حجم صندوق الثروة الوطنية الروسي إلى 190.5 مليار دولار





ذكرت وزارة المالية أن حجم ثروة صندوق الثروة الوطنية الروسي الذي يجمع إيرادات النفط للبلاد ارتفع إلى 190.5 مليار دولار حتى الأول من سبتمبر، ما يعادل 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2021، من 188.1 مليار دولار قبل شهر.





في حين انخفض إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.43 مليون برميل يوميا في أغسطس من 10.46 مليون برميل يوميا في يوليو، وفقا لحسابات أجرتها رويترز استنادا إلى تقرير لإنترفاكس نقلا عن بيانات من وزارة الطاقة صادرة اليوم الخميس.