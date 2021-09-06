المعمل المركزي بـ"مياه الفيوم" يحصل على شهادة الأيزو لمعايرة الأجهزة

وأضافت الدكتورة وفاء يعقوب، رئيس قطاع المعامل ان قطاع المعامل بالشركة شهد طفرة كبيرة فى عهد السيد اللواء هشام درة رئيس الشركة الحالى وذلك لدعمه ومساندته المستمرة وتشجيعه الدائم لكل العاملين بالقطاع من أجل تحقيق الريادة على كافة الأصعدة وحصول المعمل على شهادة الأيزو لمعايرة الأجهزة يعد إنجاز غير مسبوق.





وأضاف: " نتطلع لتزويد موارد الشركة بعمل معايرة للجهات الخارجية مثل الشركات التابعة وغيرها وأيضا توفير تكلفة المعايرة للأجهزة بمعامل الشركة".

أعلن اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، حصول معمل المعايرة بالإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بقطاع المعامل، على شهادة اعتماد الآيزو 17025 لمعايرة الأجهزة فى الحرارة والحجوم والموازين لتصبح شركة الفيوم أول شركة تحقق هذا الانجاز.