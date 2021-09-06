Advertisements

سوق الأسهم يواصل تحقيق المكاسب ويقفز لأعلى مستوياته في 13 عاماً

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع ملحوظ ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، في ظل ارتفاع جماعي للقطاعات الكبرى، ويقفز لأعلى مستوى له بأكثر من 13 عاما.

 

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعا بنسبة 0.64% بمكاسب بلغت 71.99 نقطة، صعد بها إلى مستوى 11,407.91 نقطة ؛ ملامساً أعلى مستوياته منذ يناير / كانون الثاني من العام 2008.

 

وارتفعت حركة التداول إلى 7.477 مليار ريال، مقارنة بـ7.533 مليار ريال  ومن خلال  195.89 مليون سهم مقارنة بـ 192.65 مليون سهم بجلسة أمس.

 

وجاء إغلاق  17 قطاعا باللون الأخضر بقيادة قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 1%، كما إرتفع قطاع الإتصالات بنسبة 0.95%، وسجل قطاع المواد الأساسية إرتفاعاً بنسبة 0.45%، وزاد قطاع الطاقة بنسبة 0.09%.

 

وفي المقابل تراجع أداء 4 قطاعات تصدرهم قطاع الأدوية بنحو 0.57% والمرافق العامة بنسبة 0.46%.

 

وعلى مستوى أداء الأسهم، شملت المكاسب 121 سهما، تصدرها سهم "صدر" بعد ارتفاعه بنسبة 9.96%، وجاء إغلاق 67 سهم باللون الأحمر بصدارة سهم "عذيب للإتصالات" الذي انخفض بنسبة 2.80%.

 

وتصدّر سهم "الإنماء" الأسهم الأعلى حجماً بنحو 9.98 مليون سهم، فيما كان سهم"الراجحي" الأنشط من حيث السيولة بنحو 312.703 مليون ريال.

 

وأغلق السوق الموازي مؤشر (نمو حد أعلى) على تراجع بنسبة 0.35% ، فاقداً 88.71 نقطة من قيمته، ليصل إلى مستوى 25,338.81 نقطة.

 

وتصدر سهم "موبي" الارتفاعات بنسبة 2.81%، وفي المقابل تصدر التراجعات سهم "الوطنية للبناء والتسويق" بنسبة 2.82%.

 

وأغلق المؤشر العام للسوق تعاملات أمس الأحد "تاسي" مرتفعاً بنسبة 0.14% بمكاسب بلغت 16.05نقطة، صعد بها إلى مستوى 11,335.92 نقطة.

الكلمات المفتاحية

السعودية

أخبار تهمك

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم "الأخطبوط" لهذه الأسباب

منذ ساعة و 9 دقيقة

خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

كارتيرون يتحدى إدارة الزمالك ويرفض ضم الثنائي الناري

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لضم صفقة جديدة مدوية

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موسيماني يحدد مدرب الأهلي الجديد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة انتقال نجمه إلى فيوتشر إف سي

منذ 40 دقيقة

خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بعد إقالته.. كشف حساب حسام البدري مع منتخب مصر

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير يكشف عن رسالة عبد الله السعيد للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يختار بديل حسام البدري

منذ حوالي 6 ساعات

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يوجه رسالة قوية إلى "البدري"

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من نيابة أمن الدولة العليا بشأن عائشة الشاطر و30 آخرين

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

البورصة السعودية تعاود التراجع بغط من القطاعات الكبرى

البورصة السعودية تعود للخسائر بضغط من القطاعات الكبرى

اللون الأخضر يسيطر على المؤشرات السعودية للجلسة الرابعة على التوالي

البورصة السعودية تسجل أعلى مستوي في 12 جلسة

البورصة السعودية ترتفع بالختام بدعم من القطاعات الكبرى

البورصة السعودية تسجل أعلى مستوياتها منذ أغسطس بنهاية تداولات اليوم الثلاثاء

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

05:28 م

الأهلي يكشف حقيقة انتقال نجمه إلى فيوتشر إف سي

06:29 م

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

11:09 ص

عاجل.. اتحاد الكرة يختار بديل حسام البدري

01:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements