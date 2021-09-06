سوق الأسهم يواصل تحقيق المكاسب ويقفز لأعلى مستوياته في 13 عاماً

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع ملحوظ ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، في ظل ارتفاع جماعي للقطاعات الكبرى، ويقفز لأعلى مستوى له بأكثر من 13 عاما.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعا بنسبة 0.64% بمكاسب بلغت 71.99 نقطة، صعد بها إلى مستوى 11,407.91 نقطة ؛ ملامساً أعلى مستوياته منذ يناير / كانون الثاني من العام 2008.

وارتفعت حركة التداول إلى 7.477 مليار ريال، مقارنة بـ7.533 مليار ريال ومن خلال 195.89 مليون سهم مقارنة بـ 192.65 مليون سهم بجلسة أمس.

وجاء إغلاق 17 قطاعا باللون الأخضر بقيادة قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 1%، كما إرتفع قطاع الإتصالات بنسبة 0.95%، وسجل قطاع المواد الأساسية إرتفاعاً بنسبة 0.45%، وزاد قطاع الطاقة بنسبة 0.09%.

وفي المقابل تراجع أداء 4 قطاعات تصدرهم قطاع الأدوية بنحو 0.57% والمرافق العامة بنسبة 0.46%.

وعلى مستوى أداء الأسهم، شملت المكاسب 121 سهما، تصدرها سهم "صدر" بعد ارتفاعه بنسبة 9.96%، وجاء إغلاق 67 سهم باللون الأحمر بصدارة سهم "عذيب للإتصالات" الذي انخفض بنسبة 2.80%.

وتصدّر سهم "الإنماء" الأسهم الأعلى حجماً بنحو 9.98 مليون سهم، فيما كان سهم"الراجحي" الأنشط من حيث السيولة بنحو 312.703 مليون ريال.

وأغلق السوق الموازي مؤشر (نمو حد أعلى) على تراجع بنسبة 0.35% ، فاقداً 88.71 نقطة من قيمته، ليصل إلى مستوى 25,338.81 نقطة.

وتصدر سهم "موبي" الارتفاعات بنسبة 2.81%، وفي المقابل تصدر التراجعات سهم "الوطنية للبناء والتسويق" بنسبة 2.82%.

وأغلق المؤشر العام للسوق تعاملات أمس الأحد "تاسي" مرتفعاً بنسبة 0.14% بمكاسب بلغت 16.05نقطة، صعد بها إلى مستوى 11,335.92 نقطة.