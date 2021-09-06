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مصر للتأمين يهزم الفيوم في مواجهة مثيرة وديا

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
رأفت أمين



حقق فريق مصر للتأمين بقيادة عصام مرعى المدير الفني وكمال أمين المدرب العام الفوز على فريق الفيوم بقيادة رمضان رجب، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادي مصر للتأمين استعدادا للقسمين الثاني والثالث .

انتهى الشوط الأول بتقدم اتأمين بهدف سجله يوسف الجبالى الوافد الجديد ولاعب الاهلي الاسبق، وتعادل اسلام ليمونه للفيوم.

وفي الشوط الثاني أضاف سعد جمال الهدف الثاني للتأمين في الدقائق الأخيرة من المباراة .

ويتكون الجهاز الفني للفريق مصر للتأمين من عصام مرعى مدير فني وكمال أمين مدرب عام وكمال محمد مدرب مساعد ومحمد اللبينى اخصائي تأهيل ومخطط أحمال ومحمود حماد مدرب حراس مرمى وكرم عبد التواب مدير ادارى ومحمد منير ادارى والدكتور سامى عامر طيب وغريب نجرو مدير كره .

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